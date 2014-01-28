ЄС поважатиме будь-яке рішення щодо дострокових виборів в Україні - Ромпей

Про це заявив голова Європейської ради Герман ван Ромпей.

Читайте такожЄС як і раніше готовий підписати Угоду про асоціацію з Україною«Що стосується парламентських і президентських виборів, то демократичним інститутам України ухвалювати відповідне рішення. Ми шанобливо віднесемося до рішення парламенту України. Ми жодним чином не втручаємося в їх рішення», - заявив ван Ромпей на прес-конференції за підсумками саміту Росія-ЄС, повідомляє РИА Новости.

Читайте такожЄС і РФ домовилися про консультації щодо «Східного партнерства»«Наша основна мета полягає в тому, щоб уникнути насильства і забезпечити стабільність в обстановці демократії», - додав Ромпей.