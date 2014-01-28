Опозиція докладе всіх зусиль, щоб амністувати затриманих мітингувальників - Кличко

Як повідомляє кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні ввечері, виступаючи зі сцени Майдану Незалежності в Києві перед учасниками антивладної акції протесту.

«Завтра ми робитимемо все щоб сотні людей, включаючи активістів Автомайдану були звільнені… Ми своїх не здаємо, не залишаємо», - наголосив Кличко. До того ж він вкотре підкреслив, що не бачить себе в уряді президента Януковича ні на будь-якій посаді.

«Я не розглядаю будь-яке питання роботи в уряді Януковича, - сказав Кличко, зауваживши, що його не цікавлять посади, проте головним для нього було, є і залишається розвиток України.

Також Кличко вкотре звернувся до працівників правоохоронних органів переходити на бік народу.

«Звертаюсь до всіх працівників МВС, на сьогодні у вас немає навіть міністра – він є лише виконуючий обов’язки, тому залишайтесь вірними присязі, яку давали своєму народові і переходьте на його бік», - наголосив Кличко. Він також закликав мітингувальників продовжувати акцію протесту до остаточної перемоги, « щоб влада почула людей, що вони не хочуть жити в країні беззаконня».