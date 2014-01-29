Віце-прем'єр РФ назвав умови продовження фінансової підтримки України

"Якщо уряд України буде зацікавлений в кооперації з російською промисловістю, розвитку наших економічних відносин і буде дотримуватися цілей структурних реформ, ми будемо підтримувати цей порядок денний, такий уряд будемо підтримувати, і ніякі програми, які раніше намітили, згортати не будемо", - заявив журналістам перший віце-прем'єр РФ Ігор Шувалов, передає РИА Новости.

На засіданні російсько-української міждержавної комісії під головуванням президентів Росії і України 17 грудня було прийнято рішення про зниження вартості російського газу для України на третину - до 268,5 долара за тисячу кубометрів, а також про купівлю Росією євробондів України на 15 мільярдів доларів. У грудні 2013 року Київ вже отримав 3 мільярди доларів від продажу Росії українських євробондів.

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Шувалов відзначив, що між Росією і Україною не було конкретних домовленостей щодо тих структурних реформ, які буде проводити Київ. "Чим відрізняються вимоги МВФ від переговорів з російським урядом: Мінфін наполягав, що має бути певний рівень інфляції, макроекономічні показники повинні бути, звичайно ж, стабільніші, ніж зараз. У будь-якому разі, вся наша підтримка повинна свідчити про те, що ситуація змінюється на краще", - сказав він.

"Її з однієї точки в іншу привести негайно неможливо. Нам потрібно було домогтися того, що ситуація змінюється на краще, стає стабільнішою, і це дозволяє створювати основи для наших інтеграційних проектів в суднобудуванні, ракетобудуванні, авіабудуванні, і все, що ми оголошували", - продовжив Шувалов.

Відповідаючи на запитання журналістів, він висловив упевненість, що Україна здатна повернути Росії перший транш фінансової підтримки в 3 мільярди доларів. "Звичайно, здатна. Україна потенційно сильна, економічно розвинена держава. В України величезний потенціал. Якщо б вони свою економічну політику в останні 20 років будували по-іншому, вона була б зовсім в іншому стані", - сказав перший віце-прем'єр.