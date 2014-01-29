Ніч на Євромайдані минула спокійно
09:38, 29 січня 2014Політика
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Для підмоги протестувальникам вночі прибували люди з регіонів
Ніч на Майдані була спокійною
До ранку приїхало близько 100 людей, повідомляє ТСН.
Тим часом в зайнятому учасниками протесту Українському домі облаштували штаб Автомайдану, комендатуру, хірургічний кабінет, кухню, їдальню і бібліотеку.
Читайте такожНа барикадах Києва зберігається спокійна обстановкаКрім того, в будівлі відкрили пункт прийому теплого одягу, пункт обігріву для мітингувальників, а також облаштували місця відпочинку для них.
Зараз Євромайдан вшановує пам’ять загиблих під Крутами.
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