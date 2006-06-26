Літак зіткнувся з ”запорожцем”

У Куйбишевському районі Запорізької області літак зіткнувся з автомобілем.

Як повідомили УНІАН у Запорізькому теруправлінні МНС, незвичайна аварія сталася біля села Смирнове.

"З невстановлених на даний момент причин, літак Ан-2, який був задіяний на обробці полів, під час зльоту о 10.10 у неділю по дотичній ударив своїм шасі легковий автомобіль "ЗАЗ-969М", розповіли в МНС.

У салоні автомобіля було двоє людей. Внаслідок зіткнення обидва одержали легкі травми.

В автомобілі розбите вітрове скло і пошкоджений дах. Літак не постраждав.