Літак зіткнувся з ”запорожцем”
10:06, 26 червня 2006Політика
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Літак не постраждав
У Куйбишевському районі Запорізької області літак зіткнувся з автомобілем.
Як повідомили УНІАН у Запорізькому теруправлінні МНС, незвичайна аварія сталася біля села Смирнове.
"З невстановлених на даний момент причин, літак Ан-2, який був задіяний на обробці полів, під час зльоту о 10.10 у неділю по дотичній ударив своїм шасі легковий автомобіль "ЗАЗ-969М", розповіли в МНС.
У салоні автомобіля було двоє людей. Внаслідок зіткнення обидва одержали легкі травми.
В автомобілі розбите вітрове скло і пошкоджений дах. Літак не постраждав.
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