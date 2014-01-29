На Майдані перебуває 1,5 тисячі людей, на Грушевського - 500, в Маріїнському - близько тисячі

Як передає кореспондент УНІАН, люди продовжують розчищати сніг, рубати дрова і грітися біля бочок з вогнем.

Безпосередньо біля сцени Майдану присутні близько 300 осіб, вони дивляться документальний фільм.

В цілому ситуація на Майдані спокійна.

На вулиці Грушевського триває перемир'я.

Мітингувальники не вдаються до активних дій. Люди прибирають сніг, гріються біля бочок з вогнищами і збирають сміття.

Читайте такожУ Києві понад тисяча людей вшанували память Героїв Крут На барикадах залишаються близько 500 осіб. Ситуація спокійна.

Водночас в Маріїнському парку біля Верховної Ради прихильників влади стало набагато менше, ніж вчора.

Як передає кореспондент УНІАН, сцена перед учасниками Антимайдану поки ще порожня. Люди гріються біля вогнищ і в наметах з обігрівом.

Всього на площі Конституції і в Маріїнському парку зараз перебуває не більше 1 тисячі людей.

Як повідомляв УНІАН, 28 січня прихильники влади повернулися в Маріїнський парк в Києві. Вчора в акції на підтримку Президента Віктора Януковича брали участь більше 5 тисяч осіб, які в основному прибули з Херсонської, Луганської, Харківської областей та Криму.