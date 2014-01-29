Янукович пригрозив розпуском Ради

Про це президент заявив під час засідання фракції Партії регіонів.

Як повідомив нардеп від ПР Володимир Олійник, Янукович попередив їх, що до нього є багато звернень з приводу дострокових парламентських виборів.

Він також розповів, що Янукович на засіданні фракції нагадав депутатам про те, що є конкретний план дій і узгоджений проект закону про амністію, який передбачає звільнення адміністративних установ і його треба виконувати.

Цю ж інформацію підтвердив і лідер УДАРу Віталій Кличко.

«Нажаль було оголошено, що в разі не голосування Президент розглядає можливість розпустити парламент», - сказав Кличко.

Він додав, що їхні юристи вивчили це питання і в Конституції немає такого пункту, немає підстав для розпуску парламенту…», - сказав Кличко, і додав, що якщо це буде зроблено це буде антиконституційно.