Янукович пригрозив розпуском Ради
Якщо опозиція і влада не зможуть у найближчі тижні домовитися між собою, президент Віктор Янукович оголосить дострокові парламентські вибори в Україні.
Про це президент заявив під час засідання фракції Партії регіонів.
Як повідомив нардеп від ПР Володимир Олійник, Янукович попередив їх, що до нього є багато звернень з приводу дострокових парламентських виборів.
Він також розповів, що Янукович на засіданні фракції нагадав депутатам про те, що є конкретний план дій і узгоджений проект закону про амністію, який передбачає звільнення адміністративних установ і його треба виконувати.
Цю ж інформацію підтвердив і лідер УДАРу Віталій Кличко.
«Нажаль було оголошено, що в разі не голосування Президент розглядає можливість розпустити парламент», - сказав Кличко.
Він додав, що їхні юристи вивчили це питання і в Конституції немає такого пункту, немає підстав для розпуску парламенту…», - сказав Кличко, і додав, що якщо це буде зроблено це буде антиконституційно.