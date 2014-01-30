МЗС України відзвітує іноземним дипломатам про політичну ситуацію в країні
11:08, 30 січня 2014Політика
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О 12.00 в МЗС відбудеться зустріч Кожари з главами дипломатичних місій ЄС, США, Канади, Норвегії, Росії та Швейцарії
Леонід Кожара проінформує дипломатів про врегулювання ситуації в Україні
У рамках регулярного інформування дипломатичного корпусу, акредитованого в Україні, про прогрес у врегулюванні політичної ситуації сьогодні о 12.00 в МЗС відбудеться чергова зустріч міністра закордонних справ Леоніда Кожари з главами дипломатичних місій ЄС, США, Канади, Норвегії, Росії та Швейцарії.
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Як повідомили УНІАН у Департаменті інформаційної політики Міністерства закордонних справ України, у зустрічі також візьме участь міністр юстиції Олена Лукаш.
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