МЗС України відзвітує іноземним дипломатам про політичну ситуацію в країні

У рамках регулярного інформування дипломатичного корпусу, акредитованого в Україні, про прогрес у врегулюванні політичної ситуації сьогодні о 12.00 в МЗС відбудеться чергова зустріч міністра закордонних справ Леоніда Кожари з главами дипломатичних місій ЄС, США, Канади, Норвегії, Росії та Швейцарії.

Читайте такожМЗС України поскаржився Європі на захоплення Мінюсту активістами

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформаційної політики Міністерства закордонних справ України, у зустрічі також візьме участь міністр юстиції Олена Лукаш.