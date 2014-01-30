Сильні морози не впливають на настрої Майдану

Коменданти запевняють, що сильні морози не вплинули на життєдіяльність Майдану.

Як передає кореспондент УНІАН, зокрема, народний депутат від «Батьківщини», комендант Майдану Степан Кубів на брифінгу відзначив, що «ми уміємо якісно проживати і при цій температурі, яка була вчора вночі, і яка буде сьогодні».

«Абсолютно жодних поломок, збоїв електроенергії, і робота дизель-генераторів абсолютно нормальна», - сказав він.

Також Кубів додав, що у продуктовому кошику майданівці зробили акцент на гарячу їжу.

Крім цього, комендант Михайло Блавацький зазначив, що «ми створили 2 пункти обігріву: одну палатку поставили на вулиці Грушевського, другу - поруч з Будинком профспілок».

Також він додав, що постійно чергують групи по 5 осіб, які «ходять і дивляться, щоб ніхто не постраждав від переохолодження».