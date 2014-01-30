Богатирьова закликала повідомляти в МОЗ про напади на лікарів-волонтерів

Як повідомили УНІАН у прес-службі МОЗ України, про це вона заявила на брифінгу.

Богатирьова вважає безпідставними твердження про те, що медики-волонтери на Майдані виконують якусь іншу роль, аніж працівники київських закладів охорони здоров’я, до яких доставляють постраждалих під час масових акцій.

Керівник МОЗ висловила занепокоєння з приводу спроб політизувати питання надання медичної допомоги та втягнути медиків в політичне протистояння.

При цьому Богатирьова зазначила, що їй дуже неприємно і образливо чути про те, що медики в закладах охорони здоров’я начебто «здають» тих, хто надходить до них з ушкодженнями та травмами, правоохоронцям.

«Жодного випадку, коли б медик не надав допомоги хворому, або дозволив при важкому стані людини проводити з нею якісь дії слідчого чи юридичного характеру, не було», – наголосила міністр, підкресливши, що не зафіксовано жодного випадку, коли б медик повів себе не професійно або не на користь хворому.

Відповідаючи на питання журналістів про те, що правоохоронці начебто «полюють» на волонтерів-медиків, намагаючись наносити їм травми та пошкодження, Богатирьова відповідала: «Якщо є такі факти, є конкретні постраждалі, я закликаю їх обов’язково дати нам про це знати». Досі, повідомила міністр, з подібною інформацією до МОЗ не звернулась жодна особа ані з профспілок медичних працівників, ані з інших організацій.