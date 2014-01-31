Янукович підписав закон про амністію

Про це повідомляє прес-служба глави держави.

Закон, автором якого є представник Президента України у парламенті, народний депутат від Партії регіонів Юрій Мірошниченко, містить 11 статей, і передбачає звільнення від кримінальної відповідальності та покарання за ряд злочинів та адміністративних правопорушень учасників мирних зібрань. Але необхідною умовою при цьому є «вчинення ними сукупності дій, які дозволять відновити громадський спокій і безпеку та нормалізувати існуючий стан суспільних відносин», зокрема:

- звільнення всіх зайнятих в місті Києві та інших населених пунктах України під час акцій протесту будівель чи приміщень органів державної влади та органів місцевого самоврядування, а також допуск до своїх робочих місць осіб, які там працюють, та зняття інших перешкод для належного функціонування зазначених об’єктів;

- розблокування транспортних комунікацій на вулиці Грушевського у місті Києві учасниками масових акцій протесту;

- розблокування інших вулиць, площ, провулків, бульварів тощо у місті Києві й інших населених пунктах України, крім тих, на яких відбуваються мирні акції протесту.

Застосування прийнятого закону здійснюється:

- щодо підозрюваних, кримінальні провадження стосовно яких знаходяться в провадженні органів досудового розслідування, - судом, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування;

- щодо обвинувачених (підсудних), кримінальні провадження стосовно яких здійснюються судом і до набрання чинності цим законом не розглянуті, а також щодо обвинувачених (підсудних), кримінальні провадження стосовно яких розглянуто, але вироки не набрали законної сили, - судами, що здійснюють відповідні судові провадження;

- щодо засуджених – судами, що ухвалили відповідні вироки;

- у рамках кримінальних проваджень, в яких жодній особі не повідомлено про підозру – прокурором, який здійснює процесуальне керівництво відповідними досудовими розслідуваннями;

- щодо осіб до яких застосовано адміністративне стягнення у виді адміністративного арешту – судами, що винесли відповідні постанови.

При цьому закон передбачає, що питання про його застосування суд вирішує в судовому засіданні, а неприбуття в судове засідання осіб, які були належним чином повідомлені про місце та час розгляду питання, не перешкоджає проведенню судового засідання.

Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, однак вводиться в дію з дня, наступного за днем публікації на офіційному веб-сайті Генеральної прокуратури України повідомлення генерального прокурора України про фактичне звільнення всіх зайнятих під час акцій протесту будівель чи приміщень органів державної влади та органів місцевого самоврядування та розблокування вулиць.

При цьому, генеральний прокурор здійснює на офіційному веб-сайті генпрокуратури публікацію такого повідомлення лише за умови, що відповідні звільнення і розблокування були вчинені учасниками масових акцій протесту не пізніш як через п'ятнадцять днів з дня, наступного за днем набрання чинності цим законом. Інакше закон втрачає чинність з дня, наступного за останнім днем цього строку.

У Пояснювальній записці Мірошниченко зазначає, що метою прийняття закону є запровадження чіткого механізму, який з одного боку дозволить забезпечити звільнення від кримінальної відповідальності та покарання осіб, які брали участь у масових акціях протесту, починаючи з 27 грудня 2013 року, а з іншого – дасть змогу вирішити внутрішні конфлікти в державі та забезпечити безперешкодну діяльність органів державної влади, місцевого самоврядування, розблокування їхньої повсякденної діяльності, а також роботи транспортних комунікацій та інших об’єктів.

Як повідомляв УНІАН, 29 січня Верховна Рада ухвалила без обговорення в першому читанні та в цілому вищезазначений законопроект. За дане рішення проголосували 232 із 416 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі. Опозиція виступала категорично проти ухвалення даного законопроекту.