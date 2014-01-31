Слідство розглядає дві версії викрадення Булатова – МВС

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Києві повідомив заступник начальника Головного слідчого управління МВС України Олег Татаров.

Він зазаначив, що Булатова могли викрасти для отримання грошових коштів. Окрім того, розглядається версія інсценування викрадення з метою вчинення провокацій, які б викликали в суспільстві негативне сприйняття.

Він від імені МВС ще раз висловив обурення з приводу того, що після виявлення Булатова до нього одразу не були викликані співробітники міліції, які б могли безпосередньо на місці провести першочергові слідчо-оперативні дії.

Крім того, Татаров назвав дивним той фіакт, що після відкриття кримінального провадження за фактом зникнення людини друзі Булатова, його знайомі, колеги, а також політики не бажали йти на контакт з правоохоронцями.

Також Татаров зазначив, що міліції не вдалося опитати безпосередньо Булатова, а вдалося лише взяти свідчення від лікарів клініки «Борис» та осіб, які перебували з Булатовим.

Разом з тим, Татаров назвав дивним збігом той факт, що одразу після знайдення Булатова було виявлено і його автомобіль.

«Злочин ми, безумовно, розкриємо, і одна з версій, які в нас є, підтвердиться», - запевнив Татаров.

Відповідаючи на запитання, чи розглядається версія можливої причетності до викрадення Булатова представників харківського бійцівського клубу «Оплот», Татаров сказав: «Цю інформацію вивчимо».

Як повідомляв УНІАН, 23 січня активісти Автомайдану повідомили про зникнення Булатова. За їхніми словами, востаннє на зв'язок Булатов виходив увечері 22 січня. Останнім часом Булатов переховувався, проте виходив на зв'язок.

Пізніше у Відділі зв'язків з громадськістю ГУМВД України в м. Києві повідомили, що дружина Булатова через свого адвоката написала в міліцію заяву про зникнення чоловіка.

Булатова знайшли 30 січня в селі Вишеньки Бориспільського району Київщини. Зараз він перебуває у столичній клініці «Борис». За словами друзів Булатова, невідомі зловмисники тиждень мучили автомайданівця, не давали йому їжі та намагалися довідатися, хто фінансує Автомайдан.