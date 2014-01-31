МВС: Місце смерті трьох активістів Євромайдану не встановлено

Про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив перший заступник начальника Головного слідчого управління МВС України Віталій Сакал, передає кореспондент УНІАН.

«За всім цим вбивств відкриті кримінальні провадження з метою якіснішого проведення розслідування кримінальні провадження передані слідчим підрозділам міста Києва, де є більш досвідчені слідчі», - сказав Сакал, додавши, що подальше розслідування вбивств трьох активістів Євромайдану буде здійснювати столичне слідче управління.

Він в чергове наголосив, що наразі встановлено експертизою, що зброя і найголовніше набої, які спричинили смерть потерпілих, на озброєнні МВС не знаходяться.

Разом з чим Сакал зазначив, що слідством розглядається декілька версій цих вбивств, у тому числі за причетністю працівників міліції.

В контексті останньої тези Сакал запевнив, що в разі, якщо буде встановлено причетність до цих злочинів працівників правоохоронних органів, то відповідне подальше кримінальне провадження розслідуватиме прокуратура.

«На даний час встановлено, що зброя та набої, які використовувалися для скоєння цих убивств, це мисливські набої. Це вже є висновки судових криміналістичних експертиз. Імовірніше всього, це вогнепальна гладкоствольна зброя», – наголосив Сакал.

У свою чергу заступник начальника ГСУ МВС Олег Татаров додав, що офіційна версія по цих вбивствах – вбивство невстановленими особами через хуліганські мотиви, або провокаційні дії.

Водночас Татаров висловив жаль, що безпосереднє місце скоєння вбивств наразі не встановлено через те, що тіла людей з цих місць були прибрані, що значно ускладнює виявлення можливого місця, з якого проводились постріли.

Як повідомляв УНІАН, сутички між мітингувальниками та правоохоронцями розпочалися на вулиці Грушевського в Києві 19 січня. Сотні людей поранені, є загиблі. У МВС підтвердили, що під час зіткнень на Грушевського загинули 20-річний житель Дніпропетровської області Нігоян і 25-річний громадянин Республіки Білорусь Жизневський. Експерти встановили, що вони обидва загинули в результаті вогнепальних поранень. Від поранень на вулиці Грушевського у Києві в одній з київський лікарень помер активіст Роман Сеник. У нього було тяжке поранення в легені, довелося ампутувати руку.