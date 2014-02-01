Прокурор Києва просить не політизувати розслідування справи Булатова

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратур, Бескишкий, зокрема, зазначив, що у рамках розслідування кримінального провадження у зв’язку із масовими заворушеннями в центрі столиці встановлено організаторів цього злочину.

За його словами, у зв’язку із здобутими доказами слідчим було винесено повідомлення про підозру усім співучасникам, у тому числі і самому Булатову. Однак, оскільки на той час його місцезнаходження було не відоме, 24 січня ухвалою Шевченківського райсуду столиці Булатова оголосили у розшук.

«Як відомо, з 31 січня Дмитро Булатов перебуває у приватній клініці. Він активно спілкується з депутатами, представниками міжнародних організацій та журналістами. Водночас проводити із ним слідчі дії у зазначеному кримінальному провадженні не виявляється за можливе, навіть незважаючи на те, що лікарі не заперечують проти цього», - сказав Бескишкий.

«У зв’язку з цим, звертаюсь до народних обранців та представників міжнародних організацій. Злочин, у вчиненні якого підозрюється Булатов, має виключно кримінальне підґрунтя. Не треба робити на цьому політику. Слідчі у змозі неупереджено провести розслідування та встановити істину. І це стосується не тільки розслідування організації масових заворушень, а й факту зникнення Дмитра Булатова», - наголосив столичний прокурор.