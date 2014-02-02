Майдан розшукує 36 зниклих активістів

Про це на своїй сторінці в Фейсбук повідомляє спільнота Євромайдан SOS.

"Станом на 20.00 2 лютого Євромайдан SOS має інформацію про пошук 36 осіб із різних міст України. Всього з 16 січня до нас звернулись щодо пошуку 129 людей", - йдеться у повідомленні.