Майдан розшукує 36 зниклих активістів

23:58, 02 лютого 2014
Політика
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Кількість зниклих активістів Майдану збільшилася до 36 осіб.

вече, майдан, евромайдан, 19 января

Про це на своїй сторінці в Фейсбук повідомляє спільнота Євромайдан SOS.

"Станом на 20.00 2 лютого Євромайдан SOS має інформацію про пошук 36 осіб із різних міст України. Всього з 16 січня до нас звернулись щодо пошуку 129 людей", - йдеться у повідомленні.

Евромайдан список пропавших

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