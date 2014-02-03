"Афганці" та "Правий сектор" заявили, що уклали угоду з МВС і СБУ

Ветерани Афганістану та "Правий сектор" у п'ятницю, після виходу закону про амністію, домовилися з головою СБУ Олександром Якименком та першим заступником міністра внутрішніх справ Віктором Дубовиком про звільнення затриманих активістів.

Читайте такожСиловики Майдану хочуть стати третьою стороною у переговорах влади й опозиціїЯк передає кореспондент УНІАН, про це заявив представник "афганців" Олег Міхнюк на брифінгу в «Українському домі» в Києві.

Він повідомив, що на сьогодні звільнено вже 112 затриманих активістів. І, за його словами, ветерани Афганістану та "Правий сектор" розраховують на звільнення ще 116 затриманих активістів до п’ятниці, 7 лютого, після чого вони обіцяють розблокувати КМДА і вул. Грушевського.

"Останнім часом ведеться багато перемовин про введення в дію закону про амністію у зв'язку з тим, що політики і політичні сили, які вели перемовини, не переймаються долею тих людей, які знаходяться в ув'язненні. Люди, які знаходяться на барикадах, довірили нам (афганцям та "Правому сектору" - ред.) вести ці перемовини. У зв'язку з цим була зроблена заява пана Турчинова, яка збурила людей, і він не має права робити таких заяв", - наголосив Міхнюк. (УНІАН: наприкінці січня об’єднання «Правий сектор» і ветерани-афганці висловили бажання виступити третьою стороною у ще незапланованому раунді переговорів між владою та опозицією з урегулювання суспільно-політичної кризи в Україні. Однак 31 січня народний депутат, один із лідерів партії «Батьківщина» Олександр Турчинов заявив, що не вважає за доцільне розширювати коло переговорників із владою.)

Міхнюк додав, що "у п'ятницю був перший раунд перемовин, відбулася наша зустріч з головою СБУ Олександром Якименком та першим заступником міністра внутрішніх справ Віктором Дубовиком, де були досягнуті домовленості в першу чергу поставити так званий закон про амністію "з голови на ноги", була досягнута домовленість, що силовики в першу чергу відпускають ув'язнених людей. Після двох днів з першого туру перемовин звільнено 112 людей, 116 ще залишаються в ув'язненні. Списки тих, хто знаходиться в ув'язненні, уточнюються на сьогоднішній день, і сьогодні о 15.00 має відбутися другий тур перемовин, до якого приєднаються представники Генеральної прокуратури України".

Також ветеран розповів, що "домовилися про те, що вони передають нам уточнені списки усіх затриманих, які ми звіряємо зі штабами Євромайданів в областях, для уточнення конкретного числа арештантів. З нашого боку те, що ми утримуємо перемир'я".

Афганці очікують, що усі затримані будуть звільнені, умовно, до п'ятниці, 7 лютого.

Зі слів Міхнюка, у разі, якщо звільнять усіх 228 затриманих активістів, то мітингувальники розблокують вулицю Грушевського та звільнять приміщення КМДА, також надішлють листи до штабів Євромайданів в областях з проханням щодо звільнення адмінбудівль.

Ще один ветеран Афганістану Микола Семеняка, який брав участь в переговорах, зазначив, що "у влади є бажання, щоб ситуація завершилася мирно. Ті, хто з нами ведуть перемовини, не бажають крові".

Як повідомляв УНІАН, 29 січня у парламенті фракції ПР та КПУ, а також 11 позафракційних депутатів без обговорення ухвалили закон «Про усунення негативних наслідків та недопущення переслідування та покарання осіб з приводу подій, які мали місце під час проведення мирних зібрань» (4021-3).

Законом передбачається, що амністія протестувальників можлива лише після того, як будуть звільнені всі адміністративні будівлі та дороги.

Опозиція виступала категорично проти ухвалення даного законопроекту, вимагаючи амністії затриманих активістів без будь-яких умов.