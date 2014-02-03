МВС: Булатов не надав жодної конкретної інформації про своє викрадення

Представники слідства тричі намагалися допитати Дмитра Булатова, однак жодної суттєвої деталі про скоєний стосовно нього злочин активіст Автомайдану так і не надав, повідомляє УЗГ МВС України.

«Така поведінка потерпілого наводить на думку, що він не бажає співпрацювати зі слідством», - зазначають у міліції.

За словами заступника начальника Головного слідчого управління МВС України Олега Татарова, триває розслідування кримінального провадження за фактом зникнення Булатова.

«Правоохоронці були змушені констатувати, що тричі намагалися допитати його в якості потерпілого, проте першого разу гр. Булатова не вдалося допитати через стан здоров’я, а також через присутність великої кількості людей – політиків, захисників, які не давали провести слідчу дію. Пізніше потерпілий надав лише ймовірний колір мікроавтобуса, на якому його викрадали. З третього разу допит відбувся, але уточнюючої інформації працівникам слідства знову надано не було», - йдеться у повідомленні.

За інформацією МВС, Булатов заявив, що його ймовірно викрадали на мікроавтобусі синього кольору, а точного місця викрадення він не пам’ятає. «Навіть прикмет злочинців, які могли би бути причетні до вчинення кримінального правопорушення, він нам не надає», – наголосив Татаров.

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Слідство проводиться далі, встановлюються свідки кримінального правопорушення. По ймовірному маршруту руху Булатова встановлюються місця розташування відеокамер та відеореєстраторів на автомобілях, які могли там знаходитися у той час, коли зник потерпілий. Крім того, міліціонери допитують свідків, здійснюють поквартирні обходи з метою виявлення інформації, що сприятиме розкриттю злочину.

«Але небажання потерпілого і громадян, які його консультують, допомагати слідству не дає можливості об’єктивно і швидко встановити обставини вчиненого кримінального правопорушення», – наголосив Татаров.

Як повідомляв УНІАН, за даними ЗМІ, Булатов прибув на лікування до Вільнюса.

Заступник генерального прокурора Лілія Фролова заявила 2 лютого про відсутність будь-яких перешкод для виїзду Булатова за кордон. За її словами, дозвіл на його виїзд надав Шевченківський райсуд Києва за клопотанням Гепрокуратури.

Булатов зник 22 січня, а 30 січня його знайшли в селі Вишеньки Бориспільського району. Як розповів сам активіст, невідомі били його, катували, порізали йому вухо та навіть розпинали - він має проколи на руках. Він був госпіталізований до столичної приватної клініки «Борис».

За фактом зникнення Булатова відкрито кримінальне провадження за ч. 2. ст. 146 Кримінального кодексу України ”Незаконне позбавлення волі або викрадення людини”. Окрім того, Булатов був оголошений у розшук та фігурує у кримінальному провадженні за фактом масових заворушень (ст. 294 КК) як підозрюваний.