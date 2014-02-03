Кожара: Дату саміту Україна-ЄС ще не визначено

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив міністр закордонних справ Леонід Кожара під час брифінгу.

«На сьогоднішній день у нас немає дати проведення саміту Україна-ЄС», - сказав він.

Читайте такожУкраїна не отримувала офіційних пропозицій щодо кредиту з боку ЄС - Кожара Кожара нагадав, що Київ готує свої пропозиції щодо «дорожнього плану» з імплементації Угоди про асоціацію з ЄС. За його словами, очікується, що найближчим часом українська делегація зможе обговорити питання «дорожньої карти» з європейською стороною.

Читайте такожУ Мюнхені Кожара розповів, що Україна може стати банкрутом - Більдт Крім того, Кожара зазначив, що «багато питань обговорять під час візиту до Києва Верховного представника ЄС з питань зовнішньої та без пекової політики Кетрін Ештон».