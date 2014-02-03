Суд скасував рішення Тернопільської міськради про визнання Народної ради України

Як повідомили кореспонденту УНІАН в прес-службі обласної прокуратури, відповідне рішення суд прийняв сьогодні, задовольнивши позов прокуратури Тернополя.

Читайте такожНа Закарпатті створили Народну раду Суд погодився із позицією прокуратури, що рішення міськради від 27 січня 2014 року «Про визнання Народної Ради України, як колегіального органу, уповноваженого представляти інтереси народу України» є протиправним, суперечить Конституції України та чинному законодавству і, приймаючи дане рішення, орган місцевого самоврядування вийшов за межі наданих йому повноважень.

Читайте такожУ Рівному суд зупинив рішення про створення Народної радиЯк повідомляв УНІАН, 29 січня Тернопільський окружний адміністративний суд скасував низку рішень Тернопільської обласної ради від 25 січня, зокрема про визнання Народної ради, створення облвиконкому та Загону народної самооборони, заборону діяльності на території області Партії регіонів та Комуністичної партії.