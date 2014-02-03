Пан Гі Мун має намір зміцнити відносини з МОК на Олімпіаді в Сочі - ООН

Про це повідомляє РИА Новости з посиланням на офіційного представника всесвітньої організації Мартіна Несіркі.

Читайте такожКожара зустрівся з Генсеком ООНКрім того, він підтвердив, що Пан Гі Мун візьме участь у сесії генеральної асамблеї МОК.

За словами Несіркі, відносини ООН і МОК "ростуть на основі спільних цінностей, причому не тільки у використанні спорту для миру та розвитку". "У цьому контексті генеральний секретар має намір зміцнювати відносини, які склалися при попереднику голови МОК Томасі Бахові. Це одна з причин того, що генеральний секретар хоче поїхати на Ігри в Сочі", - сказав Несіркі.

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