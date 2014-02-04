Створено жіночу сотню самооборони Євромайдану

Уже більше місяця існує також жіноча чата як підрозділ іншої сотні, де революціонерки несуть варту на барикадах разом із чоловіками

Участь жінок на Майдані не обмежується волонтерством на кухні, тому говорити, що цю революцію роблять винятково чоловіки – неправда, переконує громадська активістка Олена Шевченко, пише Радіо Свобода.

Вона проводить майстер-клас із самозахисту для жінок у фойє Українського дому.

Цей майстер-клас – один із заходів, які проводить нещодавно створена жіноча сотня Майдану. За словами координаторки цієї спільноти Ніни Потарської, попри те, що «сотня» асоціюється із військовими утвореннями, її учасниці планують займатися лише мирним спротивом і зосередитися на освітніх заходах. За кілька днів до ініціативи долучилося десятки жінок, постійно з’являються нові учасниці, зазначає активістка.