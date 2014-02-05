Сьогодні відбудеться засідання Уряду

Обов'язки голови уряду України виконує перший віце-прем'єр-міністр Сергій Арбузов.

Вчора на відкриті 4 сесії парламенту сьомого скликання були присутні члени Уряду.

Голова Верховної Ради України Володимир Рибак зазначив, що в сесійній залі планувалося обговорити ситуацію, що склалася в Україні.

Опозиція після цього почала скандувати в бік уряду: “Вбивці!”.

Під ці слова члени Кабміну залишили урядову ложу парламенту.

Нагадаємо, Микола Азаров подав 28 січня прохання про відставку «з метою створити додаткові можливості для суспільно-політичного компромісу, заради мирного врегулювання конфлікту в Україні».

Президент України прохання про відставку задовольнив, одночасно відправивши у відставку весь Кабінет міністрів. Водночас, Президент доручив екс-міністрам виконувати свої обов'язки до призначення нового складу Кабміну.