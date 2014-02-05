МВС стверджує, що активістці Євромайдану пообіцяли гроші за власне "викрадення"

Викрадена "Беркутом" Олександра Хайлак нібито мала отримати за цю історію 500 гривень.

Про це повідомляється на офіційному сайті МВС України.

Починаючи з 24 січня, у ряді ЗМІ з'явилася інформація про те, що на столичному залізничному вокзалі після перевірки документів волонтера медичної служби Майдану Олександру Хайлак викрали співробітники спецпідрозділу «Беркут».

Міліція встановила особу потерпілої. Нею виявилася 19-річна мешканка Київської області. У МВС з'ясували, що в день свого викрадення вона на залізничному вокзалі столиці не була, а знаходилася на Євромайдані.

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У міліції стверджують, що згодом потерпіла зізналася правоохоронцям, що зробила неправдиве повідомлення в ЗМІ на прохання незнайомого чоловіка на ім'я Андрій. Він пообіцяв винагороду в 500 гривень за те, що дівчина на камеру розповість надану їм інформацію. Далі історію про своє викрадення активістка оприлюднила в ефірі «hromadske.тv».

"За обіцяні 500 гривень вона повідомила в ЗМІ про своє викрадення співробітниками спецпідрозділу «Беркут», які знущалися, і, врешті-решт, вивезли її в ліс, залишивши на морозі. Замість цього молода жінка заробила недобру славу і залишилася без обіцяного «гонорару»", - йдеться в повідомленні міліції.

У МВС заявляють, що дівчині не вдалося отримати гроші, оскільки замовник зник і на телефонні дзвінки не відповідав.

Працівники міліції заявляють, що дівчина вже двічі притягувалася до кримінальної відповідальності за крадіжки.