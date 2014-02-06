Рада нарешті затвердила календарний план і порядок денний

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосувало 235 народних депутатів із 390, зареєстрованих в сесійній залі.

Відповідно до постанови, сесія розпочинається 4 лютого, а завершується 18 липня.

У лютому в пленарному режимі ВР працюватиме з 4 по 7 та з 18 по 21 лютого. Також в пленарному режимі парламент працюватиме з 12 по 14 та з 25 по 28 березня.

У квітні ВР в пленарному режимі працюватиме з 8 по 11 квітня, з 15 по 18 квітня.

У травні в пленарному режимі ВР працювати з 13 по 16 та з 20 по 23 травня.

У червні в пленарному режимі ВР працюватиме з 3 по 6 та з 17 по 20 червня.

У липні ВР в пленарному режимі працюватиме з 1 по 4 липня.

Відповідно до постанови, з 10 по 14 лютого - робота в комітетах, комісіях та фракціях, а з 24 по 28 - робота з виборцями.

У березні парламент працюватиме з 3 по 7 березня та 17 по 21 березня в комітетах, комісіях і фракціях.

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У квітні з 31 березня по 4 квітня народні депутати працюватимуть з виборцями, а з 22 по 25 квітня працюватимуть в комітетах, комісіях і фракціях. З 28 по 30 квітня - робота з виборцями.

З 5 по 8 травня робота в комітетах, комісіях і фракціях, а з 26 по 30 - робота з виборцями.

У червні з 10 по 13 — робота в комітетах, комісіях і фракціях, а з 23 по 27 - робота з виборцями.

Як повідомляв УНІАН, у середу 5 лютого, Верховна Рада не змогла затвердити календарний план четвертої сесії парламенту та відмовилася зробити наступний тиждень пленарним.