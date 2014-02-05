Рада не затвердила план четвертої сесії та відмовилася зробити наступний тиждень пленарним

Верховна Рада України не затвердила Постанову про календарний план проведення четвертої сесії Верховної Ради України сьомого скликання.

Як передає кореспондент УНІАН, за підтримку проекту постанови проголосували лише 185 народних депутатів із 398, зареєстрованих у сесійній залі.

Зокрема, із фракції Партії регіонів “за” проголосував 141 депутат, “Батьківщини” - 0, позафракційних - 13, “УДАР” - 0, ВО “Свобода” - 0, КПУ — 31.

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ВР також не підтримала пропозицію низки депутатів, щоб наступний тиждень також зробити пленарним.

За цю пропозицію проголосували лише 73 із 398, зареєстрованих у сесійній залі. Зокрема, “за” проголосували від фракції Партії регіонів - 9 депутатів, “Батьківщини” - 4, позафракційні - 21, “УДАР” - 8, ВО “Свобода” - 0, КПУ - 31.