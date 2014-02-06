Задля провокацій із Харкова до Києва звозять "тітушок" - депутат

Народний депутат від ВО «Свобода» Ігор Швайка заявляє, що з Харкова до Києва звозять провокаторів для дискредитації загонів самооборони Майдану.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Всеукраїнського об’єднання «Свобода».

За словами депутата, не виникає сумнівів, що замовником провокацій є влада. Адже, за даними «свободівця», осіб для відправки на Київ збирали правоохоронці Дзержинського району міста Харкова.

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«З надійних джерел стало відомо, що минулої ночі з Харкова до Києва виїхало кілька автобусів із «тітушками», дрібними хуліганами та іншими криміногенними елементами. Мені повідомили, що з собою вони везуть щити, палиці, обладунки та все, що може нагадувати елементи строю активістів самооборони Майдану. Завдання цих осіб очевидне – чинити провокації в Києві з метою дискредитувати загони самооборони Майдану. За це молодикам обіцяють заплатити по 500 грн», – розповів Швайка.