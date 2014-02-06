Задля провокацій із Харкова до Києва звозять "тітушок" - депутат

18:33, 06 лютого 2014
Політика
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Із Харкова до Києва звозять провокаторів для дискредитації загонів самооборони Майдану, заявив депутат від "Свободи" Ігор Швайка

Опозиційний депутат каже, що для самооборони Майдану готуються провокації

Народний депутат від ВО «Свобода» Ігор Швайка заявляє, що з Харкова до Києва звозять провокаторів для дискредитації загонів самооборони Майдану.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Всеукраїнського об’єднання «Свобода».

За словами депутата, не виникає сумнівів, що замовником провокацій є влада. Адже, за даними «свободівця», осіб для відправки на Київ збирали правоохоронці Дзержинського району міста Харкова.

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«З надійних джерел стало відомо, що минулої ночі з Харкова до Києва виїхало кілька автобусів із «тітушками», дрібними хуліганами та іншими криміногенними елементами. Мені повідомили, що з собою вони везуть щити, палиці, обладунки та все, що може нагадувати елементи строю активістів самооборони Майдану. Завдання цих осіб очевидне – чинити провокації в Києві з метою дискредитувати загони самооборони Майдану. За це молодикам обіцяють заплатити по 500 грн», – розповів Швайка.

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