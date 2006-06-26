Горбачов просить Захід не втручатися в справи Росії

Перший і останній президент СРСР Михайло Горбачов дав інтерв`ю британській газеті The Times. Він закликав західні уряди і громадськість припинити втручатися у внутрішні справи Росії.

Горбачов заявив, що в Росії реалізуються демократичні принципи, проте закликав мати на увазі специфіку історичного досвіду Росії, а також економічної і соціальної ситуації, в якій вона знаходиться. Колишній радянський лідер визнав, що президент Росії Володимир Путін скоював помилки, але, разом з тим, висловив упевненість, що Росія зуміє подолати всі складнощі "разом з своїми партнерами і друзями".

Коментуючи закон про некомерційні організації, прийнятий в січні 2006 року, Горбачов заявив, що іноземні організації не повинні втручатися в політичні процеси в Росії. Привівши як приклад "помранчеву революцію" в Україні і відзначивши істотну роль, яку зіграло в цих подіях американське посольство, Горбачов підкреслив: "Якби щось подібне трапилося в Америці, я упевнений, що власті поклали б край втручанню ззовні".

Горбачев також висловив незгоду з критикою на адресу російських властей, з якою виступив американський віце-президент Дік Чейні в Литві 4 травня. Горбачов відзначив, що з Литви Чейні відправився до Казахстану, президент якого незадовго до того утретє виграв вибори "в радянському стилі" з результатом 91 відсоток. "Мають місце подвійні і потрійні стандарти", - сказав Горбачов.

Колишній президент відкинув звинувачення у тому, що Росія використовує свої природні ресурси як інструмент впливу на сусідні держави. "Мені здається дивним, що Захід рекомендує нам створити вільний ринок газу, а коли ми починаємо робити це, Захід протестує, що ми встановлюємо ринкові ціни. Нас критикують, якщо ми робимо що-небудь, і критикують, якщо ми не робимо цього".

Лента.ру