В Одесі невідомі розписали пам`ятник Леніну образливими написами. 



Як повідомили УНІАН у Головному управлінні МВС в Одеській області, невідомі розмалювали темно-синьою фарбою пам`ятник, встановлений в парку Ленінського комсомолу.

На постаменті пам`ятника, зокрема, написано: «Свобода прийде», «ОУН УПА герої» тощо.

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За даним фактом почато кримінальне провадження за ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство). Розшукуються підозрювані.

Як повідомляв УНІАН, у районному центрі Березівка Одеській області 5 січня невідомі облили пам`ятник Леніну фарбою.

У Миколаївському районі області на території Андрієво-Іванівської сільради в ніч з 3 на 4 січня невідомі розбили пам`ятник Леніну. 5 січня в Головному управлінні МВС в Одеській області заявили, що, за попередніми даними, ця гіпсова статуя розвалилася сама по собі.

На початку грудня 2013 року в районному центрі Котовськ Одеської області невідомі розбили пам`ятник Леніну, встановлений біля клубу залізничників.