В Одесі почалося слухання у справі Маркова
13:15, 10 лютого 2014Політика
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У Приморському районному суді Одеси почалося слухання у справі екс-нардепа Ігоря Маркова.
Мітинг на підтримку Маркова в Одесі / facebook.com/ATV.Channel
Як пише "Сегодня" до будівлі суду прийшло близько сотні активістів. Оскільки відкрите слухання у залі ледве вмістилися всі бажаючі - здебільшого пенсіонери та журналісти.
Через 45 хвилин після відкриття слухання, політика завели в зал засідань.
Прихильники зібралися з прапорами партії «Родіна» та плакатами «Свободу Ігорю Маркову», «Марков, ми з тобою» та «В єдності наша сила». Багато активістів поверх верхнього одягу одягли білі футболки з фото Маркова.
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