В Одесі почалося слухання у справі Маркова

Як пише "Сегодня" до будівлі суду прийшло близько сотні активістів. Оскільки відкрите слухання у залі ледве вмістилися всі бажаючі - здебільшого пенсіонери та журналісти.

Через 45 хвилин після відкриття слухання, політика завели в зал засідань.

Прихильники зібралися з прапорами партії «Родіна» та плакатами «Свободу Ігорю Маркову», «Марков, ми з тобою» та «В єдності наша сила». Багато активістів поверх верхнього одягу одягли білі футболки з фото Маркова.