Маркова будуть судити в Одесі - адвокат

Судити Маркова будуть в Приморському районному суді Одеси, як того вимагає закон.

"Його будуть судити в Одесі, так як осудна правопорушення сталося на території саме цього міста. Ми сподіваємося, якщо суд не буде чинити політичного тиску, то Маркова будуть судити у відповідності з законом", - повідомив "Сегодня" адвокат Олександр Казарновский.

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За словами юриста, слідство надало захисту всі матеріали справи без затягувань, а точна дата суду над Марковим буде відома в найближчі дні. "У понеділок пройде підготовче засідання, де визначиться дата судового розгляду", - розповів Казарновский.

Нагадаємо, захист Маркова базується на тому, що злочин, у вчиненні якого обвинувачується екс-нардеп, вже "прострочено", згідно з КПК, оскільки справи про хуліганство розглядаються протягом 5 років. У той же час, адвокат політика припускає, що затримання Маркова за хуліганство - лише привід звинуватити його в більш серйозних злочинах.

Нагадаємо, екс-депутата затримали 22 жовтня під час допиту у приміщенні обласного управління внутрішніх справ в Одесі. Йому інкримінують організацію та побиття учасників пікету в 2007 р. Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід для Маркова - арешт до 13 лютого.