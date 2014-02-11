Фюле сьогодні прибуде до Києва
13:23, 11 лютого 2014Політика
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Комісар ЄС з розширення та Європейської політики сусідства Штефан Фюле сьогодні прибуде до Києва, щоб допомогти представникам влади й опозиції знайти шляхи виходу з політичної кризи.
Штефан Фюле
Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це на брифінгу заявила речник Президента Єврокомісії Піа Андеркілде-Хансен.
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"Комісар Фюле їде сьогодні після обіду до Києва. Це вже третій його візит до України за останній час. Він буде намагатися допомогти у пошуку шляхів подолання нинішньої політичної кризи в Україні", - сказала Андеркілде-Хансен.
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Як повідомляв УНІАН, минулого тижня Київ відвідувала Верховний представник ЄС з зовнішньої та безпекової політики Кетрін Ештон, яка зустрічалась з представниками української влади й опозиції.
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