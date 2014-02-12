Amnesty International розпочала кампанію проти безкарності української міліції

Про це повідомляється на сайті українського відділення організації.

Члени та прихильники Amnesty International в усьому світі чинитимуть тиск на український уряд шляхом написання листів та петицій, проведення публічних акцій та лобіювання.

В рамках кампанії активісти закликають українську владу рішуче діяти та продемонструвати неприйнятність застосування сили та вчинення інших порушень прав людини, а також готовність застосувати дисциплінарні та кримінальні заходи впливу у разі потреби.

У кампанії беруть участь Австрія, Канада, Чехія, Франція, Італія, Молдова, Нідерланди, Польща, Словаччина, Іспанія, Швеція, Швейцарія, Туреччина, Україна, США.

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З початку першої акції Євромайдан 21 листопада 2013 р. Amnesty International задокументувала численні випадки порушення права громадян на свободу мирних зібрань, надмірне застосування сили з боку співробітників правоохоронних органів, несправедливі судові процеси і переслідування скаржників на дії представників держави. Організація також зафіксувала випадки, коли журналісти ставали мішенню для жорстоких нападів з боку правоохоронців, а також порушення прав журналістів і деяких ЗМІ, які в результаті були позбавлені можливостей висвітлювати події Євромайдану. Також мали місце випадки чинення тиску на студентів за їх участь у заходах.

Немає офіційної статистики щодо кількості людей, які скаржилися на тортури та інші види жорстокого поводження, з початку демонстрацій на Євромайдані. Amnesty International опитала понад 20 осіб, однак ніхто з них не отримав від влади жодних гарантій або ж доказів, що їхні скарги розслідуються.

В Amnesty International зазначають, що оскільки не існує незалежного органу, який би відповідав за отримання та розслідування скарг на жорстоке поводження з громадянами співробітників міліції та інших правоохоронних органів, статистичні дані про масштаби даної проблеми залишаються неповними. У той час, як деякі люди звертаються зі скаргами на жорстоке поводження до прокуратури або до самих правоохоронних органів, інші не вірять, що існуюча система може вершити правосуддя, а деякі - бояться негативних наслідків. На підставі численних інцидентів, про які йшла мова у засобах масової інформації, соціальних опитуваннях та скаргах, що надходять до правозахисних НУО, за оцінками, щороку тисячі українців стають жертвами тортур та інших видів жорстокого поводження з боку працівників правоохоронних органів, при цьому вони не отримують відшкодування.

Amnesty International вже давно стурбована проблемою безкарності працівників міліції. А минулого року також зросло громадське обурення та розчарування відсутністю прогресу у вирішенні даної проблеми.

«Як держава-учасниця Конвенції ООН проти катувань та Європейської конвенції про захист прав людини, українська влада зобов'язана забезпечити, щоб усі заяви про катування та інші види жорстокого поводження з боку правоохоронних органів були оперативно, незалежно та ефективно розслідувані», - наголошують в організації.

Amnesty International закликає владу України забезпечити справедливість в окремих справах про жорстоке застосування сили співробітниками правоохоронних органів до учасників Євромайдану; повною мірою співпрацювати з міжнародними експертами й організаціями, які розслідують порушення прав людини під час Євромайдану, та створити постійний незалежний механізм з розслідування скарг на жорстоке поводження з боку міліції.