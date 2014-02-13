Представник України в ЄЕК каже, що влада не боїться санкцій Євросоюзу

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, Суслов сказав: "Що стосується погрози санкцій щодо України або, принаймні, до української політичної еліти - санкцій в Україні ніхто не боїться. Якщо є факти відмивання грошей, виведення капіталів, одержаних злочинним шляхом, то відповідні органи і підрозділи фінансової розвідки Євросоюзу просто зобов'язані застосовувати санкції. Тут не може бути шантажу - поводитиметеся так, то санкції не будуть застосовані, а якщо поводитиметеся інакше, то конфісковуватимуться кошти на рахунках, нерухомість та інші активи", - сказав Суслов.

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Він наголосив, що якщо ці кошти зароблені законним шляхом, то жодних санкцій і шантажу з цього приводу бути не повинно.

За словами Суслова, такий підхід повинен застосовуватися до всіх країн.

Як повідомляв УНІАН, відмова української влади від підписання Угоди про асоціацію з ЄС наприкінці листопада 2013 року стала першопричиною виникнення наймасовіших за всю історію держави протестів. Після жорстокого розгону «беркутівцями» в ніч на 30 листопада учасників мирної акції на Майдані Незалежності, наступного дня, 1 грудня, на вулиці Києва вийшли сотні тисяч обурених громадян. Ескалація конфлікту відбулася 19 січня 2014 року, коли на вул. Грушевського в Києві почалися сутички радикально налаштованих учасників акції протесту з правоохоронцями. Учасники сутичок, які тривали кілька днів, використовували «коктейлі Молотова», світлошумові гранати і зброю для стрільби гумовими кулями. Сотні людей були поранені, сотні – заарештовані. Є загиблі. Зараз між протестувальниками і правоохоронцями триває перемир'я.

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6 лютого Європарламент на сесії в Страсбурзі ухвалив спеціальну резолюцію щодо України, закликавши європейські інституції і країни-члени ЄС почати підготовку до адресних санкцій проти українських можновладців, народних депутатів і бізнесменів, причетних до застосування сили проти демонстрантів і загибелі кількох мітингувальників.

Водночас, 12 лютого, Президент Європейської Комісії Жозе Мануель Баррозу висловив думку, що запровадження санкцій проти України з боку Європейського Союзу на нинішньому етапі може призвести до негативного ефекту.

"Ми зараз перебуваємо на стадії, коли пріоритетом є стабілізувати країну, уникнути насильства і почати серйозний діалог між урядом і опозицією. На цьому етапі інші заходи можуть призвести лише до негативного ефекту", - сказав він.

За словами Президента ЄК, якщо ситуація в Україні погіршиться і насильницькі дії проти протестувальників будуть відновлені, він особисто сказав Президентові України Віктору Януковичу, що в такому разі Європейський Союз не стоятиме осторонь. "Будуть наслідки для відносин між Україною і Європейським Союзом", - заявив Баррозу.