У центрі Києва все спокійно: на Грушевського роздають одяг, на Майдані - охороняють барикади

Ситуація на Майдані Незалежності і на вулиці Грушевського в центрі Києва залишається спокійною.

Як передає кореспондент УНІАН, зокрема, на вул. Грушевського, біля парламентської бібліотеки, активісти організували роздачу теплого одягу мітингувальникам.

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На Майдані Незалежності та на Хрещатику люди займаються буденними справами: рубають дрова, розносять їжу, стоять на варті на барикадах.

Також в центрі міста досить багато іноземних туристів. Вони фотографують барикади та фотографуються з мітингувальниками.

Як повідомляв УНІАН, під час затишшя активісти Євромайдану набивають на своєму тілі татуювання із національною та протестною символікою. За інформацією Reuters, українські митці зробили малюнки на тілі більш як 100 протестувальникам.