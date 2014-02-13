Царьов: Прем'єр-міністром може стати тільки людина, яка поділяє програму ПР
Новим главою Кабміну може стати член команди Партії регіонів чи людина, яка поділяє програму партії.
«Сьогодні активно обговорюється питання переформатування Кабінету Міністрів, а головне - хто може сьогодні очолити Кабмін. Перше - ми не будемо підтримувати кандидатуру від опозиції. Ми вважаємо, що є два варіанти щодо Прем'єр-міністра: це або член команди, або людина, що розділяє нашу програму», - зазначив заступник голови фракції Партії регіонів Олег Царьов.
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«Це, безумовно, повинен бути сильний менеджер, людина, яка сприймається суспільством і нашими партнерами і на Заході, і на Сході. Потрібно знайти таку людину, бо зараз немає часу вчитися, потрібно вирішувати складні питання у ситуації, що склалася», - підкреслив нардеп.
«Фракція ПР буде звертатися до Президента України, щоб він підтримав наше рішення», - підсумував Олег Царьов.