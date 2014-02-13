Царьов: Прем'єр-міністром може стати тільки людина, яка поділяє програму ПР

«Сьогодні активно обговорюється питання переформатування Кабінету Міністрів, а головне - хто може сьогодні очолити Кабмін. Перше - ми не будемо підтримувати кандидатуру від опозиції. Ми вважаємо, що є два варіанти щодо Прем'єр-міністра: це або член команди, або людина, що розділяє нашу програму», - зазначив заступник голови фракції Партії регіонів Олег Царьов.

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«Це, безумовно, повинен бути сильний менеджер, людина, яка сприймається суспільством і нашими партнерами і на Заході, і на Сході. Потрібно знайти таку людину, бо зараз немає часу вчитися, потрібно вирішувати складні питання у ситуації, що склалася», - підкреслив нардеп.

«Фракція ПР буде звертатися до Президента України, щоб він підтримав наше рішення», - підсумував Олег Царьов.