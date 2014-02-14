У Держінспекції з питань праці заявляють, що всеукраїнського страйку не відбулося

Про це повідомив Голова Державної інспекції України з питань праці Валерій Яцкін.

«За оперативною інформацією з регіонів, анонсований всеукраїнський страйк не відбувся. Інспектори з питань праці не повідомляли нам про масове припинення роботи підприємств або інших установ. Робота проходить в штатному режимі», - сказав він.

Читайте такожГПУ: масові страйки є незаконнимиВалерій Яцкін також зазначив, що територіальні інспекції працюють у відповідності до складених графіків, захищаючи права найманих працівників.

«Наше головне завдання – контроль за додержанням роботодавцем прав найманих працівників. Саме цим і займаються наші інспектори в регіонах, проводячи планові та позапланові перевірки на предмет своєчасності та повноти виплати заробітної плати, додержання режиму праці та відпочинку», - зазначив він.