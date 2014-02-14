Янукович сподівається, що афганці донесуть до суспільства важливість миру і спокою в Україні

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні під час зустрічі із представниками громадських організацій ветеранів війни в Афганістані, інших військових конфліктів.

Янукович підкреслив, що учасники бойових дій як ніхто інший знають, якими можуть бути для країни наслідки громадянських конфліктів та збройні протистояння.

Читайте такожАфганці не довіряють обом сторонам конфлікту - голова спілки ветеранів

"Вважаю, що абсолютна більшість колишніх воїнів-інтернаціоналістів є прихильниками стабільності, громадського миру і спокою на рідній землі. І в цьому сенсі я покладаюсь на ваш досвід, на ваш авторитет не лише у ветеранському середовищі, а й у ветеранському суспільстві", - зауважив Президент.

Він нагадав, що завтра в Україні відзначатимуть 25-ту річницю виведення військ з Афганістану. За словами Президента, його покоління добре пам'ятає, як вояки воювали в Афганістані та виведення військового контингенту із цієї країни. "Ваш подвиг залишиться в пам'яті людей, ми добре розуміємо, як було важко, коли ви виходили назад, а вас ніхто не зустрічав, і це було страшно. Але на людському рівні ця шана була, є і залишається", - сказав глава держави.

Читайте такожВимоги закону про амністію можуть бути реалізовані без політиків - афганці

За словами Януковича, 25-ту річницю виведення військ з Афганістану потрібно не лише відзначити на високому рівні, а й піклуватися про потреби воїнів-інтернаціоналістів весь рік.

Він нагадав, що в Україні оголосили 2014 рік - роком учасників бойових дій на території інших держав.