Fitch знизило рейтинги Києва, Харкова та Одеської області
23:24, 14 лютого 2014Політика
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Рейтингове агентство Fitch Ratings знизило до рівня "CCC" з рівня "B-" довгострокові рейтинги дефолту емітента (РДЕ) в іноземній валюті Києва, Харкова та Одеської області.
Fitch знизило рейтинги Києва, Харкова та Одеської області REUTERS
Крім того були знижені короткострокові рейтинги цих емітентів - до рівня "С" з "В", пише ИТАР-ТАСС.
Раніше Fitch Ratings знизило до рівня "CCC" з рівня "B-" довгострокові рейтинги дефолту емітента в іноземній валюті 13 українських банків
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Рейтингові дії слідують за зниженням агентством довгострокового РДЕ України в іноземній валюті з рівня "B-" до "CCC" і підтвердженням довгострокового РДЕ країни в національній валюті на рівні "B-" з "негативним" прогнозом. Країнову стелюя України також було знижено з рівня "B-" до "CCC".
Рейтинг "ССС", згідно з методологією агентства, означає наявність істотного кредитного ризику з реальною можливістю дефолту.
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