"Правий сектор" знову попереджає про можливі теракти

Про це йдеться у заяві лідера організації Дмитра Яроша у соціальній мережі Facebook.

Ярош нагадав, що "Правий сектор" вже виступав з офіційною заявою про можливу підготовку терактів з метою дискредитації організації та протестного руху в цілому, за участю ФСБ і, можливо, окремих представників МВС України.

Читайте такожУ «Правому секторі» не виключають, що ФСБ готує в Україні серію терактів«На жаль, наші оперативні джерела продовжують повідомляти про ймовірність цих терактів», - написав він.

Враховуючи це, Ярош вважає за потрібне ще раз спростувати цю інформацію.

«Ще раз повідомляємо, що не плануємо ніяких терактів. Якщо вони відбудуться, відповідальність за них лежатиме на іноземних факторах і МВС, але аж ніяк не на нас», - підкреслив Ярош.

Також лідер «Правого сектору» висловив сподівання, що справжні винуватці будуть покарані.

« Дасть Бог, і після перемоги національної революції винні у ймовірних терактах понесуть покарання так само, як і інші злочинці, які прислуговують нинішньому кримінально-олігархічному режиму та іноземним імперським центрам», - резюмував Ярош.