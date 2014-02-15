Кубів назвав мету запланованого блокування Ради у вівторок

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні журналістам народний депутат України від фракції «Батьківщина» Степан Кубів.

«Основний меседж (народного віче у неділю – УНІАН) – це рада з мирного наступу до Верховної Ради для того, щоб допомогти народним обранцям ухвалити правильне рішення – повернутися до Конституції 2004 року», - сказав Кубів.

Читайте такожСамооборона Майдану погрожує заблокувати урядовий квартал 18 лютогоДепутат відзначив, що обстановка біля будівлі парламенту залежатиме від вказівок представників влади. «Головне – щоб не було провокацій. Якщо будуть провокації – може бути по-різному», - сказав він.

Водночас, депутат відзначив, що активісти мають намір відкрити проїзд по вул.Грушевського. «Проїзд буде. Барикади залишаться», - сказав він.