Кубів назвав мету запланованого блокування Ради у вівторок

18:28, 15 лютого 2014
Політика
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Учасники мирного протесту на Майдані мають намір 18 лютого блокувати будівлю Верховної Ради, щоб допомогти депутатам ухвалити правильне рішення і повернутися до Конституції 2004 року

Майдан планує заблокувати Раду

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні журналістам народний депутат України від фракції «Батьківщина» Степан Кубів.

«Основний меседж (народного віче у неділю – УНІАН) – це рада з мирного наступу до Верховної Ради для того, щоб допомогти народним обранцям ухвалити правильне рішення – повернутися до Конституції 2004 року», - сказав Кубів.

Читайте такожСамооборона Майдану погрожує заблокувати урядовий квартал 18 лютогоДепутат відзначив, що обстановка біля будівлі парламенту залежатиме від вказівок представників влади. «Головне – щоб не було провокацій. Якщо будуть провокації – може бути по-різному», - сказав він.

Водночас, депутат відзначив, що активісти мають намір відкрити проїзд по вул.Грушевського. «Проїзд буде. Барикади залишаться», - сказав він.

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