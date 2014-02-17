Міліція на Грушевського використовувала травматичні боєприпаси – МВС

Міліція на вул. Грушевського в Києві використовувала травматичні боєприпаси, повідомили УНІАН в Департаменті громадської безпеки МВС України.

«Сертифіковані належним чином боєприпаси «Терен-12П» і «Терен-12К» містять відповідно еластичну кулю та еластичну картеч», - зазначається в повідомленні.

У міліції зазначають, що «патрони для спеціальних засобів «ФОРТ-500», призначених для відстрілу набоїв несмертельної дії, виготовляє одне з науково-виробничих об’єднань. Ця продукція належним чином сертифікована. Контейнери тих набоїв, що перебувають на оснащенні підрозділів МВС України, – білого, сірого та синього кольору. В якості метальних знарядь несмертельної дії у цих набоях використовуються еластичні кулі та еластична картеч. Жодних інших боєприпасів під час несення служби з охорони громадського порядку міліція не використовувала».

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«МВС України закликає представників ЗМІ утримуватися від публікації неперевірених даних, аби уникнути викривлення інформації та введення громадян в оману», - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, польський журналіст Петро Андрусечко написав на сторінках видання Nowa Europa Wschodnia, що під час прибирання барикад на вулиці Грушевського у Києві на місці дислокації силовиків журналісти виявили гільзи від патронів до рушниць 12 калібру. «У безпосередній близькості від барикади, але з боку «Беркуту», валялися петарди і «коктейлі Молотова», які не вибухнули», - зазначив Андрусечко. «Але найцікавішими були купи гільз від боєприпасів, використаних «Беркутом» під час битви на Грушевського. Їх кількість (сотні, якщо не тисячі) вказує на масштаби застосування зброї», - повідомив польський журналіст.

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Всього виявили чотири типи патронів іноземного виробництва, які відрізнялися за кольором, зазначив він. Червоні гільзи від набоїв виробництва французької компанії Spartan, помаранчеві – чеської фірми Sellier&Bellot, білі – без розпізнавальних написів, але журналісти зі США визначили, що вони – американського виробництва, а сині – польської фірми FAM Pionki.

«А тепер, найголовніше, на (сайті) FAM Pionki серед моделей боєприпасів, сині патрони знаходяться у розділі «Спеціальні боєприпаси – бойові патрони», позначені символом LFT – 6.8 (12-й калібр). У патроні є 12 свинцевих дробинок», - пише Андрусечко.

Польський журналіст цікавиться, коли і на підставі якої угоди ці боєприпаси закуплені для правоохоронних органів України; для виконання яких завдань призначені ці набої зі свинцевими дробинами; чи можлива самостійна модернізація патронів – використання замість дробу (картечі) болтів тощо.