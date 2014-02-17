Знайдені в Києві гільзи від набоїв могли бути не бойовими - польський виробник

Знайдені у центрі Києва гільзи від патронів з маркуванням польського виробника FAM Pionki не можуть однозначно свідчити про те, що в них всередині були бойові набої.

Про це кореспонденту УНІАН у Польщі заявив представник польської компанії, котрий відмовився назвати своє ім'я.

"Якщо ви говорите про фотографію, яку я теж бачив, то це була порожня гільза, що було всередині, важко сказати", - зазначив він, коментуючи оприлюдненні фото гільз патронів польського виробника.

Він відзначив, що одна й та сама гільза може використовуватися для виробництва різного типу патронів: від шумово-попереджувальних до бойових.

Співрозмовник агентства також повідомив, що FAM Pionki не продавала бойові набої українському Міністерству внутрішніх справ, не виключивши, що служби могли закупити їх у посередників.

"Хтось міг купувати у ваших оптовиків та дилерів та продавати це службам. Щось таке могло мати місце. Натомість ми безпосередньо ніколи не продавали" - сказав він.

Читайте такожМВС отримало результати перших експертиз у справі про смерть трьох активістів Євромайдану

Він додав, що компанія продає в Україні переважно мисливські набої.

Представник компанії також сказав, що набої LFT 6,8, про які написали журналісти на підставі фото знайдених гільз, є різновидом мисливських патронів, котрі можуть використовуватися для полювання на невеликих звірів.

Співрозмовник агентства зауважив, що ці патрони відрізняються від класичних мисливських тим, що у них менші за діаметром кульки, але їх більше у патроні.

Водночас він зауважив, що патрони використовують також правоохоронці, зазначивши, що їх купує польська поліція, але не уточнив, в яких цілях.

"Це так звана спеціальна амуніція, про її призначення треба питати у служб, котрі їх використовують", - сказав він.

Як повідомлялося, під час прибирання барикад на вулиці Грушевського у Києві на місці дислокації силовиків журналісти виявили гільзи від патронів до рушниць 12 калібру.

Читайте такожМВС перевіряє інформацію про те, що до вбивства активіста з Білорусі причетна жінка

Зокрема, як написав польський журналіст Петро Андрусечко на сторінках видання Nowa Europa Wschodnia, «найцікавішими були купи гільз від боєприпасів, використаних «Беркутом» під час битви на Грушевського. Їх кількість (сотні, якщо не тисячі) вказує на масштаби застосування зброї».

Всього виявили чотири типи патронів іноземного виробництва, які відрізнялися за кольором, зазначив польський журналіст.

Червоні гільзи від набоїв виробництва французької компанії Spartan, помаранчеві – чеської фірми Sellier&Bellot, білі – без розпізнавальних написів, але журналісти зі США визначили, що вони – американського виробництва, а сині – польської фірми FAM Pionki.

«А тепер, найголовніше, на (сайті) FAM Pionki серед моделей боєприпасів, сині патрони знаходяться у розділі «Спеціальні боєприпаси – бойові патрони», позначені символом LFT – 6.8 (12-й калібр). У патроні є 12 свинцевих дробинок», - пише Андрусечко.

Фотогалерея "Після "Беркута" на Грушевського знашли гільзи від бойових патронів"