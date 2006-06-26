Нова символіка Збройних Сил України (фото)

Відповідний Указ підписав Президент

Президент України Віктор ЮЩЕНКО підписав Указ, яким затвердив нову символіку Збройних сил України. Текст документу з описом та зображенням нової символіки, розміщено на офіційному сайті глави держави. Зокрема, Президент затвердив емблеми і прапори Збройних Сил України, Міністерства оборони України, Генерального штабу Збройних Сил України, Сухопутних військ Збройних Сил України, Повітряних Сил Збройних Сил України, емблему Військово-Морських Сил Збройних Сил України і Військово-Морський Прапор Збройних Сил України, штандарти міністра оборони України, начальника Генерального штабу Збройних Сил України, командувача Сухопутних військ Збройних Сил України, командувача Повітряних Сил Збройних Сил України, командувача Військово-Морських Сил Збройних Сил України.

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