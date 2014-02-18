На Майдані перебуває близько 20 тисяч осіб

На Майдані перебувають близько 20 тисяч осіб.

Як передає кореспондент УНІАН, бійці Внутрішніх військ МВС стоять кордоном біля напіврозібраної барикади на вулиці Інститутській та на пагорбі вздовж Жовтневого палацу.

Вздовж схилу демонстранти встановили колючий дріт.

На вулиці Інститутській перебувають близько 2 тисяч осіб.

Кордон демонстрантів стоїть на рівні Монументу Незалежності.

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Правоохоронці почали транслювати в гучномовець заклик до мітингувальників не провокувати Внутрішні війська та «Беркут».

Також кордон Внутрішніх військ стоїть на вулиці Хрещатик з боку Європейської площі.

Мітингувальники розбирають бруківку на Майдані та складають невеликими купками на випадок атаки «Беркуту».

Зараз мітингувальники не вдаються до активних дій.