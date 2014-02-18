Янукович провів переговори з Байденом

Кілька хвилин тому завершилися телефонні переговори Президента України Віктора Януковича і віце-президента США Джозефа Байдена.

Про це LB.ua стало відомо із власних джерел.

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Чим, власне, завершилися переговори, стане відомо найближчим часом: від їх результату буде зрозуміла і доля Майдану.

Нагадаємо, раніше посли ЄС і США не могли додзвонитися до президента України Віктора Януковича.