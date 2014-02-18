Янукович провів переговори з Байденом
22:18, 18 лютого 2014Політика
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Після розмови з Байденом в минулий раз Янукович скасував скандальні закони від 16 січня.
Віктор Янукович
Кілька хвилин тому завершилися телефонні переговори Президента України Віктора Януковича і віце-президента США Джозефа Байдена.
Про це LB.ua стало відомо із власних джерел.
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Чим, власне, завершилися переговори, стане відомо найближчим часом: від їх результату буде зрозуміла і доля Майдану.
Нагадаємо, раніше посли ЄС і США не могли додзвонитися до президента України Віктора Януковича.
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