У Вінниці активісти заблокували рух центром міста.

Як передає кореспондент УНІАН, 19 лютого у центрі Вінниці з 7 години ранку заблоковано рух транспорту центром міста.

Активісти продовжили страйк, який розпочали 18 лютого у зв’язку з кривавими подіями у Києві. Рух транспорту заблоковано по Соборній, Театральній, частині Першотравневої. Пропускають лише швидкі допомоги.

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Зі сторони спальних мікрорайонів доїхати можна лише до Універмагу. Зі сторони Замостя – через центральний міст – до Головпоштамту.

Є інформація, що перекриють рух по Київському мосту.