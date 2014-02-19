У Борисполі мітингувальники перекрили дорогу, щоб завадити тітушкам потрапити у Київ - міліція

Про це УНІАН повідомилиу Бориспільському міськвідділі ГУМВС України в Київській області.

Як зазначається в повідомленні, «у Борисполі близько трьохсот агресивно налаштованих молодиків у масках та з бейсбольними бітами намагаються перекривати головну дорогу міста. Людський потік, що безперервно рухається пішохідним переходом, блокує шлях до столиці. Активісти зупиняють автобуси та маршрутки, особливо з державними номерними знаками з інших регіонів, пояснюючи це бажанням не допустити доставляння так званих «тітушок» на Євромайдан».

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