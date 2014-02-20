Український Червоний хрест відмовився передавати Майдану гуманітарну допомогу
02:41, 20 лютого 2014Політика
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Український Червоний хрест відмовився приймати гуманітарну допомогу для Майдану, яку запропонував надіслати Червоний хрест Канади.
Про це повідомила у своєму Facebook Ольга Богомолець.
"Червоний Хрест Канади запропонував нам відправити літак з гуманітарною допомогою, одягом, ліками та медпунктом. Для розмитнення в аеропорту було потрібно, щоб вантаж прийняв і передав на потреби Майдану Український Червоний Хрест. Останній відмовився...", - зазначила вона.
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