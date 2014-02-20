"У минулому ми могли додзвонитися телефоном до керівництва силових структур, побачитися з ними досить швидко", - сказала вона, пише РІА Новости.

"Ми намагалися відновити ці контакти протягом, я б сказала, кількох останніх днів. З українського боку ніхто не піднімає трубку, і це нас турбує", - сказала дипломат.

За її словами, США стурбовані перестановками в керівництві українського Генштабу, а також діями інших силових структур, таких як Міністерство внутрішніх справ.

Президент України Віктор Янукович в середу призначив адмірала Юрія Ільїна новим начальником Генштабу і головнокомандувачем Збройних сил України замість Володимира Замани. Раніше Ільїн обіймав посаду керівника Військово-морських збройних сил України. У свою чергу Замана став заступником секретаря Ради національної безпеки і оборони України. Це відбулося на тлі різкого загострення конфлікту в Києві.