Експерт: Янукович маневрує між думками радників

"Одні представники наполягають на силовому сценарії, тобто хочуть втопити країну в крові та будь-якими засобами показати хто в хаті господар. Інші - кажуть йти на компроміс. Той самий Ахмєтов закликає до мирного сценарію", - наголосив він у коментарі Gazeta.ua.

Окрім того, за його словами, "якщо зараз будуть введені санкції, то багато олігархів та представників Партії регіонів позбавляться своїх активів на Заході та стануть невиїздними. Доведеться відпочивати за Уралом, а їм це не подобається".

"Тобто це звернення Януковича свідчить про бажання маневрувати між такими сценаріями. І той факт, що він не домовився із опозицією свідчить про те, що він не має власної думки", - підкреслив він.

Нагадаємо, президент Віктор Янукович звернувся до українського народу з приводу складної політичної ситуації. У зверненні він наголосив, що шкодує з приводу смертей на Майдані.